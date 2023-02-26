Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:32

Форвард «Салавата Юлаева» Башкиров: «Зарипов — легенда!»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о завершении карьеры Даниса Зарипова.

— Помните, какую-то историю, связанную с Данисом Зариповым на льду?

— Честно, особо не помню. Не сказать, что я много играл против него. Но он — легенда! Хочу поздравить его с завершением карьеры. Пусть у него и дальше в жизни будет все так же хорошо, как и на льду.

— В детстве Зарипов был для вас игроком, за которым хотелось следить?

— Безусловно. Как был маленьким, болел за Казань. Их тройка (Зарипов — Зиновьев — Морозов) всегда выделялась. Нравилась их команда. В хоккее я тогда особо не разбирался. Просто детскими глазами смотрел и нравилось.

— Вы болели за Казань? В Уфе вас могут не понять.

— Это же было в детстве. Сейчас все по-другому.

24 февраля Зарипов провел последний матч в карьере — он сыграл за «Ак Барс», который уступил «Металлургу» (3:6). Он выступал на профессиональном уровне с 1996 года. Зарипов — единственный хоккеист, выигравший Кубок Гагарина пять раз.

Данис Зарипов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ

Канарейкин: «Фавориты плей-офф КХЛ? На «Западе» — СКА и ЦСКА. На «Востоке» — «Ак Барс», «Металлург» и «Салават» с натяжкой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости