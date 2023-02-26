Форвард «Салавата Юлаева» Башкиров: «Зарипов — легенда!»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о завершении карьеры Даниса Зарипова.

— Помните, какую-то историю, связанную с Данисом Зариповым на льду?

— Честно, особо не помню. Не сказать, что я много играл против него. Но он — легенда! Хочу поздравить его с завершением карьеры. Пусть у него и дальше в жизни будет все так же хорошо, как и на льду.

— В детстве Зарипов был для вас игроком, за которым хотелось следить?

— Безусловно. Как был маленьким, болел за Казань. Их тройка (Зарипов — Зиновьев — Морозов) всегда выделялась. Нравилась их команда. В хоккее я тогда особо не разбирался. Просто детскими глазами смотрел и нравилось.

— Вы болели за Казань? В Уфе вас могут не понять.

— Это же было в детстве. Сейчас все по-другому.

24 февраля Зарипов провел последний матч в карьере — он сыграл за «Ак Барс», который уступил «Металлургу» (3:6). Он выступал на профессиональном уровне с 1996 года. Зарипов — единственный хоккеист, выигравший Кубок Гагарина пять раз.