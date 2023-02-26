Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Боевая игра получилась, обе команды настроились на этот матч. Соперник создал немало острых моментов, обнажил некоторые наши проблемы, которые мы должны решить. Полезная, хорошая игра. Итог регулярки? Считаю, что раз мы закончили на таком уровне ее, то ребята молодцы, выдержали напряжение, хотя были очень сложные моменты», — приводит слова Билялетдинова сайт лиги.

Также Билялетдинов высказался о том, что команда сыграет с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Кто-то очень просто оценивает ситуацию с тем, что мы вышли на «Нефтехимик» в первом раунде. Но я думаю, там будут такие матчи, как сегодня. Надо быть готовыми головой и телом, играть правильно и дисциплинированно, реализовывать моменты. Нельзя думать о том, что нам близко ездить на выезд в Нижнекамск. Это плей-офф, надо серьезно готовиться к сопернику», — сказал Билялетдинов.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Хоккеисты СКА. Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
1
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Салавата Юлаева» назвал Магнитогорск вторым домом для уфимской команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
0 ЦСКА 0 0 0 0
0 СКА 0 0 0 0
0 Витязь 0 0 0 0
0 Северсталь 0 0 0 0
0 Локомотив 0 0 0 0
0 Торпедо 0 0 0 0
0 Динамо Мн 0 0 0 0
0 Динамо М 0 0 0 0
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
0 Металлург 0 0 0 0
0 Сал. Юлаев 0 0 0 0
0 Ак Барс 0 0 0 0
0 Авангард 0 0 0 0
0 Нефтехимик 0 0 0 0
0 Сибирь 0 0 0 0
0 Автомобилист 0 0 0 0
0 Адмирал 0 0 0 0
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости