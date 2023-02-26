Билялетдинов поделился ожиданиями от матчей с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Боевая игра получилась, обе команды настроились на этот матч. Соперник создал немало острых моментов, обнажил некоторые наши проблемы, которые мы должны решить. Полезная, хорошая игра. Итог регулярки? Считаю, что раз мы закончили на таком уровне ее, то ребята молодцы, выдержали напряжение, хотя были очень сложные моменты», — приводит слова Билялетдинова сайт лиги.

Также Билялетдинов высказался о том, что команда сыграет с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Кто-то очень просто оценивает ситуацию с тем, что мы вышли на «Нефтехимик» в первом раунде. Но я думаю, там будут такие матчи, как сегодня. Надо быть готовыми головой и телом, играть правильно и дисциплинированно, реализовывать моменты. Нельзя думать о том, что нам близко ездить на выезд в Нижнекамск. Это плей-офф, надо серьезно готовиться к сопернику», — сказал Билялетдинов.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.