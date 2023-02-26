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Канарейкин: «Фавориты плей-офф КХЛ? На «Западе» — СКА и ЦСКА. На «Востоке» — «Ак Барс», «Металлург» и «Салават» с натяжкой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал итоги регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Спартак» однозначно не выполнил задачу на сезон, начиная от руководства, заканчивая тренерскими штабами. В течение сезона чередовались тренеры, я не успевал смотреть за их лицами и изучать их имена. Полностью непонятная политика в этом сезоне. Их невыход в плей-офф стал главной сенсацией на Западе.

Фавориты плей-офф? На Западе — оба «армейских» коллектива: СКА и ЦСКА. «Локомотив» может вмешаться в эту борьбу. А что касается Востока, там все команды из первой четверки будут фаворитами. «Ак Барс», «Металлург» Магнитогорск, с натяжкой можно еще назвать «Салават Юлаев», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-nazval-favoritov-plei-off-kkhl-oba-armeiskikh-kollektiva-komandy-iz-pervoi-chetverki-vostoka-231181/
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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