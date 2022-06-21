Канадский защитник Морроу перейдет из «Барыса» в «Сочи»

По информации «СЭ», защитник Джо Морроу перейдет в «Сочи». В минувшем сезоне канадец выступал за «Барыс».

29-летний игрок в регулярном чемпионат КХЛ-2021/22 сыграл за клуб из Нур-Султана 29 матчей и набрал 13 (3+10) очков. В плей-офф турнира Морроу провел пять игр, в которых набрал 4 (0+4) очка.

В КХЛ защитник также выступал за минское «Динамо».

У канадского хоккеиста есть опыт выступления в НХЛ. Он играл за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» и «Нью-Джерси Дэвилз».