Нападающий «Нефтехимика» Александр Протапович отреагировал на поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Насколько этот матч был для вас особенным, учитывая, что вы играли за «Ак Барс»?

— Для всех он был особенным — татарстанское дерби. Три игры в поездке хорошо сыграли и хотели так же закончить календарный год. Все парни хотели выиграть.

— «Ак Барс» отличается при Зинэтуле Билялетдинове после Олега Знарка?

— Скажу так: цепкая, вязкая, силовая команда, — цитирует Протаповича Metaratings.ru.

Хоккеист также отметил, что фаворитом сезона является «Нефтехимик», а не «Ак Барс».