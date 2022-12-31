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Сегодня, 11:46

Протапович — о матче с «Ак Барсом»: «Для всех он был особенным — татарстанское дерби»

Нападающий «Нефтехимика» Протапович прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Нефтехимика» Александр Протапович отреагировал на поражение от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Насколько этот матч был для вас особенным, учитывая, что вы играли за «Ак Барс»?

— Для всех он был особенным — татарстанское дерби. Три игры в поездке хорошо сыграли и хотели так же закончить календарный год. Все парни хотели выиграть.

— «Ак Барс» отличается при Зинэтуле Билялетдинове после Олега Знарка?

— Скажу так: цепкая, вязкая, силовая команда, — цитирует Протаповича Metaratings.ru.

Хоккеист также отметил, что фаворитом сезона является «Нефтехимик», а не «Ак Барс».

«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке (41 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-neftekhimika-protapovich-leontev-i-epanchincev-eto-nebo-i-zemlya-absolyutno-raznye-trenery-217371/
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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