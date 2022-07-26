Павел Порядин: «Когда в КХЛ было много легионеров, у молодых игроков было меньше шансов»
Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
— Всегда приятно возвращаться после отпуска в команду, есть время соскучиться. Если смотреть на предстоящий сезон, то будет больше игр, это очень интересно. Думаю, будут изменения в подготовке.
— Для вас лично насколько важным будет следующий сезон? Все-таки прошлый получился не настолько ярким после несостоявшегося перехода в «Ак Барс».
— В каждом сезоне надо показывать свои лучшие качества. Не скажу, что я головой был в другом месте. Где-то не получалось, где-то в себя не верил — это тоже нужно переламывать.
— Нет ощущения, что «Нефтехимик» стал слабее за межсезонье?
— Нет, каждому есть, что доказывать. В прошлом сезоне был очень хороший коллектив, главное — сплотиться. Если это произойдет, то нет сомнений, что хорошо сыграем. Костяк остался, думаю, будет все хорошо.
— Расстроились из-за того, что Марат Хайруллин ушел в СКА?
— Нет, наоборот, очень рад, поздравил его. Поддерживал, общаемся много. Желаю только удачи, успехов. Для него это хорошая ступень вперед.
— Сейчас в тройке с вами и Митякиным наигрывается Лещенко. Насколько отличается взаимодействие?
— Это только начало сборов, все может поменяться. Если в том году я играл слева, то в этом, наверное, буду справа, если Слава останется в тройке.
— Многие ожидают понижения уровня лиги из-за отъезда ключевых легионеров.
— Думаю, что уровень российских игроков высокий, плюс много молодых талантливых игроков. Когда были легионеры, у них было меньше шансов. Если ребята будут чувствовать доверие, то новые звездочки будут открываться. Надеюсь, что будет яркий и зрелищный сезон.
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