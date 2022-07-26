Павел Порядин: «Неприятно, что все так резко вылилось на Федотова»
Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации с бывшим вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, которого забрали в армию.
— Пока у вас был отпуск, шел плей-офф НХЛ. Смотрели?
— Обзоры, не более. Отрывки каких-то матчей смотрел. Это для каждого мечта, поэтому наблюдать интересно — в каждом сезоне новые лидеры, новые тактические моменты.
— Кого сможете выделить?
— Защитника «Колорадо» Макара — как он подключается, как катается. Слышал про него, посмотрел пристально — не зря ему дали приз самого ценного игрока.
— Что удивило в его игре?
— Уверенность, катание. Против него выходят «два в один», он ложится под шайбу, а в контратаке уже чуть ли не первый бежит.
— Сильно удивились, когда Ивана Федотова забрали в армию?
— Да. Я с Ваней знаком. У меня тоже в свое время был риск, что меня заберут в армию. Но решил вопрос с учебой. Конечно, неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, что он выдержит все.
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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