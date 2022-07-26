Павел Порядин: «Неприятно, что все так резко вылилось на Федотова»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации с бывшим вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, которого забрали в армию.

— Пока у вас был отпуск, шел плей-офф НХЛ. Смотрели?

— Обзоры, не более. Отрывки каких-то матчей смотрел. Это для каждого мечта, поэтому наблюдать интересно — в каждом сезоне новые лидеры, новые тактические моменты.

— Кого сможете выделить?

— Защитника «Колорадо» Макара — как он подключается, как катается. Слышал про него, посмотрел пристально — не зря ему дали приз самого ценного игрока.

— Что удивило в его игре?

— Уверенность, катание. Против него выходят «два в один», он ложится под шайбу, а в контратаке уже чуть ли не первый бежит.

— Сильно удивились, когда Ивана Федотова забрали в армию?

— Да. Я с Ваней знаком. У меня тоже в свое время был риск, что меня заберут в армию. Но решил вопрос с учебой. Конечно, неприятно, что так резко все вылилось на Ивана. Надеюсь, что он выдержит все.