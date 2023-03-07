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Сегодня, 20:43

Попов — о сопернике в финале Кубка Гагарина для «Нефтехимика»: «Буду не против сыграть с минским «Динамо»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Нефтехимика» Егор Попов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

«В психологическом плане нам сейчас явно будет полегче. У нас есть молодые хорошие игроки, многие не верили, что мы можем играть с «Ак Барсом» на равных, но сейчас это видно на практике, — сказал Попов. — Поначалу боялись, смотрели на фамилии. Такие мастера играют! Но сейчас счет в серии 2-2 и мы должны верить в успех. Играем на равных, все заряжены, это точно должно помочь в следующих матчах».

Также Попов рассказал, следит ли за другими матчами Кубка Гагарина.

«Слежу за плей-офф, интересные матчи. Никто не хочет уступать, напряженные серии. Вчера «Северсталь» обыграла ЦСКА, тоже молодцы, красавцы парни. Много молодых команд, неуступчивых. Они хотят что-то доказать о себе в хоккее. С кем бы играл в финале плей-офф КХЛ? Да главное попасть в этот финал. Буду не против сыграть с минским «Динамо». Это будет интересно», — добавил Попов.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.

Егор Попов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
6. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 2
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Адмирал – Сал. Юлаев
 0 : 1
7.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 4 : 2
7.03 19:30
Динамо Мн – СКА
 - : -
7.03 19:30
Витязь – Локомотив
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