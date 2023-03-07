Попов — о сопернике в финале Кубка Гагарина для «Нефтехимика»: «Буду не против сыграть с минским «Динамо»

Нападающий «Нефтехимика» Егор Попов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

«В психологическом плане нам сейчас явно будет полегче. У нас есть молодые хорошие игроки, многие не верили, что мы можем играть с «Ак Барсом» на равных, но сейчас это видно на практике, — сказал Попов. — Поначалу боялись, смотрели на фамилии. Такие мастера играют! Но сейчас счет в серии 2-2 и мы должны верить в успех. Играем на равных, все заряжены, это точно должно помочь в следующих матчах».

Также Попов рассказал, следит ли за другими матчами Кубка Гагарина.

«Слежу за плей-офф, интересные матчи. Никто не хочет уступать, напряженные серии. Вчера «Северсталь» обыграла ЦСКА, тоже молодцы, красавцы парни. Много молодых команд, неуступчивых. Они хотят что-то доказать о себе в хоккее. С кем бы играл в финале плей-офф КХЛ? Да главное попасть в этот финал. Буду не против сыграть с минским «Динамо». Это будет интересно», — добавил Попов.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.