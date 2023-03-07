Хохлов — о победе над «Ак Барсом»: «Все читают интернет, но мы верили друг в друга и продолжаем играть»
Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.
«Для начала хочется поздравить всех девушек с праздником. Команду с победой, болельщиков за атмосферу поблагодарить. Погнали вперед, верили в нас. И мы доказали, что готовы принять этот вызов. На самом деле мы и до пропущенного гола играли неплохо. Не могли только ключ к воротам найти. Хорошо, что быстро забили гол, ушли на равном счете в перерыв. Когда отыгрываешься с 0:2 — крылья вырастают. Мы понимали, что дома две игры проигрывать опасно, кровь из носа выигрывать надо. Хорошо, что так сложилось. Как минимум еще вернемся в Нижнекамск. Стычки? Это игра плей-офф, тут нельзя заднюю давать. Всегда только вперед. Понятно, что все читают интернет. Видели эти заголовки... Но мы верили друг в друга. А все что они думают, какая разница? Мы продолжаем играть, счет в серии 2-2», — сказал Хохлов.
Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -