Хохлов — о победе над «Ак Барсом»: «Все читают интернет, но мы верили друг в друга и продолжаем играть»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

«Для начала хочется поздравить всех девушек с праздником. Команду с победой, болельщиков за атмосферу поблагодарить. Погнали вперед, верили в нас. И мы доказали, что готовы принять этот вызов. На самом деле мы и до пропущенного гола играли неплохо. Не могли только ключ к воротам найти. Хорошо, что быстро забили гол, ушли на равном счете в перерыв. Когда отыгрываешься с 0:2 — крылья вырастают. Мы понимали, что дома две игры проигрывать опасно, кровь из носа выигрывать надо. Хорошо, что так сложилось. Как минимум еще вернемся в Нижнекамск. Стычки? Это игра плей-офф, тут нельзя заднюю давать. Всегда только вперед. Понятно, что все читают интернет. Видели эти заголовки... Но мы верили друг в друга. А все что они думают, какая разница? Мы продолжаем играть, счет в серии 2-2», — сказал Хохлов.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта.