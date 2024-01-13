Пакетт — о хет-трике: «Здорово, когда такое количество шайб залетает»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями о своем первом хет-трике в КХЛ, который он оформил в матче против «Торпедо» (6:1).

— Отличные эмоции, здорово. Вся команда играла здорово, думаю, это важнее. Но здорово, когда такое количество шайб залетает, — сказал игрок.

— Была только одна кепка. Не расстроило?

— Да это в принципе не важно, все отлично. Не важно, сколько крепок прилетит, здорово забивать столько и набирать очки.

Надежда Тонконог