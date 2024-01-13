«Динамо» Москва — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Москве 13 января и завершилась победой гостей — 6:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд, а на счету «Торпедо» три поражения в основное время в пяти последних встречах.

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