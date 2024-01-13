Кудашов — о разгромной победе над «Торпедо»: «На сегодняшний день все нормально»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:1).

— Можно ли сказать, что сегодняшний матч — образец той игры, которую вы хотите видеть в плей-офф?

— Хотелось бы в это верить, но плей-офф диктует разный сценарий. Никогда не знаешь чего ожидать. Я могу сказать, что физически команда выглядела неплохо, выполняла тренерскую установку. На сегодняшний день все нормально, — сказал Кудашов.

«Динамо» (72 очка) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (61) идет пятым на «Западе».

(Анна Бирюкова)