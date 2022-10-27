Нападающий московского «Динамо» О'Делл оштрафован по итогам игры с «Торпедо»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Динамо» (3:0).

В третьем периоде канадский форвард бело-голубых Эрик О'Делл опасно встретил нападающего нижегородцев Денниса Яна.

Судьи пошли смотреть видеоповтор, после чего О'Делл получил 5+20 за удар в голову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Эрика О'Делла по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.