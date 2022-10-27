Епанчинцев — о победе «Амура» над «Северсталью» : «Правильно сыграли в обороне и вратарь, когда нужно, выручил»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу команды над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Хорошая командная победа. Только в первые 10 минут соперник больше владел инициативой. Уже из игры в игру не можем войти как полагается. Смогли перестроиться, забили голы, сыграли на сильных сторонах — атака сходу. Есть моменты, которые нужно улучшать — это позиционные атаки. Правильно сыграли в обороне и вратарь, когда нужно, выручил», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Епанчинцева.

Команда из Хабаровска с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» — восьмое на Западе (23 очка).