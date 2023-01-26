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Сегодня, 19:09

Нападающий московского «Динамо» Никонов дисквалифицирован на один матч за драку

Мария Гусева
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов дисквалифицирован на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3), сообщает пресс-служба лиги.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч за повторную драку в сезоне», — говорится в сообщении.

В матче с «Автомобилистом» 20-летний Никонов подрался с нападающим екатеринбургского клуба Данилом Романцевым, оба получили по пять минут штрафа.

В нынешнем сезоне Никонов провел за «Динамо» 47 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

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