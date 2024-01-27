Чернышов — о неудачной игре в третьем периоде: «Думали, что доведем спокойно до победы»
Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов рассказал об игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:4 Б) и о доверии, которое получает в команде.
— Трудный матч, «Спартак» — хороший соперник. С нашей стороны тоже хорошая игра. Завтра с чистой головой все разберем и начнем исправлять ошибки.
— В отличие от прошлой игры против «Спартака», было много силовой борьбы, удалений тоже достаточно. Обращали тренеры внимание на это?
— Каждый матч идет такая установка от тренерского штаба. Если смотреть на прошлую игру, вышли немного расслабленными, недонастроенными, поэтому, наверное, не было столько борьбы. А так, каждая игра от ножа и дают установку играть жестко.
— Что произошло с командой в третьем периоде?
— Может быть, поверили, что это сто процентов наш матч, думали, что доведем споконой до победы. Команда соперника думала по-другому, они вышли более заряженными на год. С этим и связано не очень хорошее начало третьего периода.
— В эпизоде с вашим голом рассчитывали на отскок от конька соперника?
— Не рассчитывал, просто бросал и попал в игрока.
— В этом сезоне вы уверенно закрепились в основном составе. Чувствуется доверие от тренеров и уверенность в себе?
— Сто процентов, очень большое доверие, мне дают много игроковогл времени: в большинстве, в равных. Ставят в звенья с большими мастерами и тем самым показывают, что мы не должны бояться, смотреть на возраст, мы такие же игроки, как и они. Очень благодарен, что мне так доверяют.
Уверенность приходит от правильных действий, забивать классно, конечно, но лучше играть правильно и выполнять установку тренера. Ты начинаешь играть больше с шайбой, появляется больше моментов, отсюда приходят голы.
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Спартак – Динамо М
|4 : 3 Б