Светлов объяснил причины поражения «Сочи» в матче против «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов объяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

«Сегодня просто не успевали за соперником при игре в нашей зоне. При игре на пятаке и на опережение «Торпедо» нас переиграло. Во втором периоде получили три идентичных гола. Недоработка в этих моментах привела к конечному результату. «Торпедо» было нас быстрее, обыгрывало нас в движении. Проблема не в физическом состоянии игроков, а в быстроте принятия решений и в понимании игры. У нас много молодых ребят пришло в этом сезоне, сейчас ищем варианты, работаем. На нас сильно давит наша серия поражений. Сложно проигрывая почувствовать уверенность. Сейчас, когда прошел дедлайн, все вроде как поуспокоились. Теперь хочется, чтобы теперь при этом спокойствии игроки показывали хорошую игру. Видно, что молодые ребята набирают обороты и что у команды в будущем есть перспективы. Но сейчас мы сконцентрированы на сегодня. На том, чтобы показать достойный хоккей и добиться наконец победы. Тайм-аут был взят для того, чтобы и вратарю дать передышку и сделать акцент игрокам на их ошибки. Как-будто бы все услышали, но не исполнили потом то, что хотелось. Юрию Александрову шайба попала в нос, и он не доиграл игру. Надеемся, что травма окажется не серьезной», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Сочи» проиграл 17-ю игру подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции (18 очков)