17-летний Чернышов стал самым молодым автором гола в истории московского «Динамо»
Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Во втором периоде он вывел свою команду вперед — 2:1.
Это первая шайба 17-летнего форварда в КХЛ. Как информирует пресс-служба лиги, Чернышов стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» — 17 лет и 34 дня.
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|46
|19
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|44
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|Амур
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3.01
4.01
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6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|1 : 4
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|3 : 2
|3.01
|14:30
|
Автомобилист – Авангард
|1 : 7
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|5 : 2
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|2 : 1
|3.01
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
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