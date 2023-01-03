17-летний Чернышов стал самым молодым автором гола в истории московского «Динамо»

Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Во втором периоде он вывел свою команду вперед — 2:1.

Это первая шайба 17-летнего форварда в КХЛ. Как информирует пресс-служба лиги, Чернышов стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» — 17 лет и 34 дня.