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Сегодня, 19:55

17-летний Чернышов стал самым молодым автором гола в истории московского «Динамо»

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Игорь Чернышов (№25).

Нападающий «Динамо» Игорь Чернышов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Во втором периоде он вывел свою команду вперед — 2:1.

Это первая шайба 17-летнего форварда в КХЛ. Как информирует пресс-служба лиги, Чернышов стал самым молодым автором гола в истории «Динамо» — 17 лет и 34 дня.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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