Нападающий Михайлов стал игроком «Сочи»

«Сочи» подписал контракт с нападающим Никитой Михайловым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает сайт клуба.

В Континентальной хоккейной лиге Михайлов дебютировал в сезоне-2018/19 в составе «Сибири», за которую всего провел 93 матча, набрав 33 (17+16 очков).

В 2018-2019 годах Михайлов на постоянной основе вызывался в состав Олимпийской сборной России. Провел в общей сложности 14 матчей, в которых стал автором трех шайб и пяти результативных передач.