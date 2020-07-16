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Нападающий Михайлов стал игроком «Сочи»

18:58
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«Сочи» подписал контракт с нападающим Никитой Михайловым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает сайт клуба.

В Континентальной хоккейной лиге Михайлов дебютировал в сезоне-2018/19 в составе «Сибири», за которую всего провел 93 матча, набрав 33 (17+16 очков).

В 2018-2019 годах Михайлов на постоянной основе вызывался в состав Олимпийской сборной России. Провел в общей сложности 14 матчей, в которых стал автором трех шайб и пяти результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10016

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