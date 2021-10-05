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Нападающий «Металлурга» оштрафован за симуляцию

16:09
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Нападающий «Металлурга» Павел Акользин оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:2).

Как сообщает офиицальный сайт лиги, Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» Москва — «Металлург». На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего магнитогорского клуба Павла Акользина наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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