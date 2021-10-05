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Воробьев будет руководить «Магниткой» в матче со «Спартаком»

15:55
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

В воскресенье Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест оказался отрицательным.

«Третий тест — отрицательный. Буду на лавке», — сказал Воробьев ТАСС.

Матч «Спартак» — «Металлург» пройдет в Москве 5 октября и начнется в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12580761

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное