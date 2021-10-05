Воробьев будет руководить «Магниткой» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

В воскресенье Воробьев не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2), поскольку был изолирован из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест оказался отрицательным.

«Третий тест — отрицательный. Буду на лавке», — сказал Воробьев ТАСС.

Матч «Спартак» — «Металлург» пройдет в Москве 5 октября и начнется в 19.30 (мск).