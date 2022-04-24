Нападающий «Металлурга» Коробкин: «Ключевой момент произошел во втором периоде, когда нас зажали»
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после победы над ЦСКА (1:0) в четвертом матче финала Кубка Гагарина подвел итоги встречи (3-1 в серии).
— Какие эмоции от победы? Насколько прошлая игра добавила уверенности?
— Победа есть победа, поэтому эмоции только положительные. Могу сказать, что проще точно не было, настраивались еще серьезнее и ответственнее.
— Что скажете по игре и почему получился такой футбольный счет?
— На мой взгляд, получилась хорошая качественная игра с нашей стороны. У нас было много классных моментов, но сумели реализовать только один. И еще отмечу, что все здорово отработали в обороне.
— Ключевой момент встречи?
— Ключевой момент, мне кажется, произошел во втором периоде, когда нас зажали, и ребята где-то 5-6 минут играли в своей зоне, ловили все на себя. Василий Кошечкин здорово сыграл, плюс все слаженно действовали в своей зоне.
— Предложил ли ЦСКА что-то новое тактически?
— ЦСКА играл очень активно, старался бросать отовсюду. Думаю, сегодня они играли более строго в обороне.
— Впереди домашний матч, который может стать решающим. Последний шаг — он трудный самый? Какие ожидания от встречи?
— Сейчас главное — это правильно восстановиться, посмотреть видео и выходить с таким же, а лучше с еще большим настроем на домашнюю игру. ЦСКА некуда отступать, они будут отдавать все, чтобы зацепиться. А нам нужно отдать еще больше, чем они! Так что ожидания выходить и побеждать, — сказал Коробкин Metaratings.ru.
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|23
|24
|54
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|26
|49
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|15
|33
|43
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|18
|30
|41
|12
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|62
|5
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|28
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|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
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|34
|35
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|Куньлунь
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|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|24.04
|16:30
|
ЦСКА – Металлург
|0 : 1