Нападающий «Металлурга» Коробкин: «Ключевой момент произошел во втором периоде, когда нас зажали»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после победы над ЦСКА (1:0) в четвертом матче финала Кубка Гагарина подвел итоги встречи (3-1 в серии).

— Какие эмоции от победы? Насколько прошлая игра добавила уверенности?

— Победа есть победа, поэтому эмоции только положительные. Могу сказать, что проще точно не было, настраивались еще серьезнее и ответственнее.

— Что скажете по игре и почему получился такой футбольный счет?

— На мой взгляд, получилась хорошая качественная игра с нашей стороны. У нас было много классных моментов, но сумели реализовать только один. И еще отмечу, что все здорово отработали в обороне.

— Ключевой момент встречи?

— Ключевой момент, мне кажется, произошел во втором периоде, когда нас зажали, и ребята где-то 5-6 минут играли в своей зоне, ловили все на себя. Василий Кошечкин здорово сыграл, плюс все слаженно действовали в своей зоне.

— Предложил ли ЦСКА что-то новое тактически?

— ЦСКА играл очень активно, старался бросать отовсюду. Думаю, сегодня они играли более строго в обороне.

— Впереди домашний матч, который может стать решающим. Последний шаг — он трудный самый? Какие ожидания от встречи?

— Сейчас главное — это правильно восстановиться, посмотреть видео и выходить с таким же, а лучше с еще большим настроем на домашнюю игру. ЦСКА некуда отступать, они будут отдавать все, чтобы зацепиться. А нам нужно отдать еще больше, чем они! Так что ожидания выходить и побеждать, — сказал Коробкин Metaratings.ru.