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Сегодня, 21:30

Нападающий «Металлурга» Коробкин: «Ключевой момент произошел во втором периоде, когда нас зажали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин после победы над ЦСКА (1:0) в четвертом матче финала Кубка Гагарина подвел итоги встречи (3-1 в серии).

— Какие эмоции от победы? Насколько прошлая игра добавила уверенности?

— Победа есть победа, поэтому эмоции только положительные. Могу сказать, что проще точно не было, настраивались еще серьезнее и ответственнее.

— Что скажете по игре и почему получился такой футбольный счет?

— На мой взгляд, получилась хорошая качественная игра с нашей стороны. У нас было много классных моментов, но сумели реализовать только один. И еще отмечу, что все здорово отработали в обороне.

— Ключевой момент встречи?

— Ключевой момент, мне кажется, произошел во втором периоде, когда нас зажали, и ребята где-то 5-6 минут играли в своей зоне, ловили все на себя. Василий Кошечкин здорово сыграл, плюс все слаженно действовали в своей зоне.

— Предложил ли ЦСКА что-то новое тактически?

— ЦСКА играл очень активно, старался бросать отовсюду. Думаю, сегодня они играли более строго в обороне.

— Впереди домашний матч, который может стать решающим. Последний шаг — он трудный самый? Какие ожидания от встречи?

— Сейчас главное — это правильно восстановиться, посмотреть видео и выходить с таким же, а лучше с еще большим настроем на домашнюю игру. ЦСКА некуда отступать, они будут отдавать все, чтобы зацепиться. А нам нужно отдать еще больше, чем они! Так что ожидания выходить и побеждать, — сказал Коробкин Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushchiy-metallurga-korobkin-klyuchevoy-moment-proizoshel-vo-vtorom-periode-kogda-nas-zazhali-1252945/
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ХК ЦСКА (Москва)
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Крикунов назвал причины поражения ЦСКА от «Металлурга» в четвертом матче финала Кубка Гагарина
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
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4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
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4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
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0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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24.04 16:30
ЦСКА – Металлург
 0 : 1
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