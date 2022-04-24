Крикунов назвал причины поражения ЦСКА от «Металлурга» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал третье подряд поражения ЦСКА (0:1) в финальной серии Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга».

«Думаю, ЦСКА еще поборется, четвертый матч подряд не проиграет, но отыграться будет сложно. Нужно будет сыграть так же, как «Магнитка». Выиграть три следующие игры — непросто. «Магнитогорск» хорошо играет. Причина сегодняшнего поражения? «Магнитка» играет грамотно: хоккеисты хорошо встречают и играют в обороне, не дают контратаковать, стараются сами отбирать шайбу. Армейцы все время атакуют, на это уходит много сил. ЦСКА не хватает остроты, «Магнитогорск» закрыл всю площадь перед вратарем. Армейцы во втором периоде держали шайбу около пяти минут, но без атаки что толку-то держать эту шайбу? Это надо подправить, тогда все будет нормально», — сказал Крикунов «СЭ».

Отметим, что следующий матч, который может стать последним в финале, пройдет 26 августа в Магнитогорске.