Нападающий «Металлурга» Голдобин рассказал о том, собирается ли он в НХЛ
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном отъезде в НХЛ.
— Говорят, что вы в Америку опять собрались.
— Нет, пока не думаю ни о чем, честно.
— А контракт новый в «Магнитке» предлагают?
— Нет пока.
— Вас это не беспокоит? Уже конец января.
— Нет, я сейчас думаю только о хоккее, о контрактах нужно агенту разговаривать.
В нынешнем сезоне 27-летний Голдобин провел 47 матчей и набрал 29 (16+13) очков.
С 2015 по 2020 год Голдобин играл в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
Результаты / календарь
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31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
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