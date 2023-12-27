Нападающий Марушев проведет оставшуюся часть сезона в «Сибири»

Как стало известно «СЭ», нападающий Максим Марушев проведет оставшуюся часть сезона в «Сибири». До этого форвард играл на правах аренды за «Трактор».

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 1 очко.