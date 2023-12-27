«Сочи» заключил контракт с форвардом «Сибири» Спиридоновым

Бывший нападающий «Сибири» Егор Спиридонов заключил контракт с «Сочи» до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Ранее форвард «Сибири» покинул расположение новосибирского клуба.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ текущего сезона 22-летний форвард забросил 1 шайбу в 28 играх за «Сибирь».