Нападающий «Магнитки» Юров назвал лучшего игрока и лучшего вратаря КХЛ

Нападающий «Магнитки» Данила Юров в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока и лучшего вратаря КХЛ.

— Против какого защитника в КХЛ тяжелее всего играть?

— Против Дица, он хорошо владеет клюшкой, на пятаке может неприятно попасть по незащищенным местам.

— Лучший игрок КХЛ прямо сейчас?

— Ткачев из «Авангарда».

— Лучший вратарь?

— Самонов.