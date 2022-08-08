Защитник Барберио прибыл в расположение минского «Динамо»

Защитник Марк Барберио 8 августа прибыл в расположение минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Недавно он заключил с клубом контракт на предстоящий сезон.

32-летний канадский защитник в сезоне-2021/22 выступал за «Ак Барс». На его счету 6 игр, 3 (1+2) очка.

В НХЛ Барберио играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо». Всего в НХЛ у него 272 матча и 56 (14+42) очков.