Андронов — об итогах серии с ЦСКА: «Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное»
Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов после окончания серии полуфинала Запада ответил на вопросы журналистов.
— Сегодня не забили свои моменты с самого начала. Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное.
— Что говорили в раздевалке перед седьмой игрой, как настраивали?
— Тут седьмой матч, тяжело что-то кому-то сказать, тут уже характер, личное, надо выходить и забирать. Если надо кого-то мотивировать на седьмой матч, то я не знаю. Пытался как-то завести, но не получилось. Наверное, и моя ошибка тоже есть, может быть я либо игрой, либо чем-то еще не показал, не повел за собой.
— Как оцените в принципе сезон?
— Еще раз скажу, что задача была выше, чем сыграть достойно, а идти к каким-то целям. Если брать по сегодняшнему матчу — провал абсолютный.
— Но вы проиграли в борьбе.
— За хорошие старания призы не дают, сейчас кому-то рассказывать, что мы хорошо старались, боролись. Надо все-таки играть на победу. Сейчас будет время сделать работу над ошибками, подумать.
— Только ли усилий не хватило сегодня? Или мастерство соперника тоже сказалось?
— Все в купе: опыт, мастерство. Именно в таких матчах надо показывать свой лучший хоккей.
— Какой решающий момент в серии
— Сегодняшний матч. Была серия, горели 1:3, нашли в себе силы вернуться, довели до седьмой игры.
— Может ли сегодняшний ЦСКА стать чемпионом?
— Тяжело сказать, определенно есть мастерство, опыт. Как оно дальше пойдет, не знаю, желаю им удачи.
— Вы капитан. Что можете сказать болельщикам?
— Болельщикам большое спасибо за сумасшедшую поддержку. Особенно в последних матчах, это было феноменально. От лица всей команды хочу попросить у них прощения за такой нелепый конец. Они заслуживают большего.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|5 : 0