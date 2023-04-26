Нападающий Куликов и «Автомобилист» расторгли контракт

Нападающий Павел Куликов покидает «Автомобилист».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.

31-летний спортсмен выступал за команду из Екатеринбурга на протяжении трех сезонов, начиная с 2020 года. За это время Куликов провел 135 матчей в КХЛ, отметившись 22 (8+14) очками.