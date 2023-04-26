Нападающий «Витязя» Кара подписал новый контракт с клубом

Нападающий «Витязя» Владислав Кара подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба.

«Об отдыхе — куда поеду, пока не задумывался. Но отдохнуть куда-то слетать хочется. О новом контракте с «Витязем» скажу так: нашел команду и свое место в ней. От добра добра не ищут», — сказал Кара.

В сезоне-2022/23 25-летний форвард сыграл за «Витязь» 72 матча и набрал 37 (20+17) очков.