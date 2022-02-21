Нападающий Джош Карри продлил контракт с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Джошем Карри. Новое соглашение между клубом и 29-летним форвардом рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба команды.

?? Джош Карри с нами ещё на сезон!



Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Джошем Карри. Новое соглашение между клубом и 29-летним форвардом рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2022/23. #Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/OkztfAPaR6 — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) February 21, 2022

Канадский нападающий присоединился к «Металлургу» летом 2021 года. В текущем сезоне Джош Карри провел за «Магнитку» 48 игр. Всего на его счету 26 (10+16) очков при показателе полезности «+9».