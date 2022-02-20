«Ак Барс» уступил «Сибири» в контрольном матче

«Ак Барса» потерпел поражение от «Сибири» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 20 февраля в Казани, завершилась со счетом 3:2 в пользу новосибирцев.

В составе «Сибири» шайбы забросили Валентин Пьянов, Джей Си Лайпон и Евгений Чесалин, у казанцев отличились Николай Коваленко и Эрик Фер.