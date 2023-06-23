Лучший бомбардир «Рязани» Силантьев — о пробном контракте с «Магниткой»: «Это один из лучших клубов КХЛ»

Нападающий Дмитрий Силантьев, подписавший пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», в интервью «СЭ» рассказал о выборе нового клуба.

22-летний форвард провел сезон-2022/23 в ВХЛ за «Рязань-ВДВ» и стал лучшим бомбардиром команды.

— Как появился вариант с «Металлургом»?

— Я довольно хорошо провел прошлый сезон, стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, а также набрал самый высокий показатель полезности. После сезона на меня вышли несколько клубов КХЛ, с которыми мы вели переговоры. Конечно, для меня было очень важно наконец получить шанс в этой лиге и показать себя. На протяжении всей карьеры я следил за «Металлургом». Это один из лучших клубов не только Восточной конференции, но и КХЛ. Поэтому когда узнал, что тренерский штаб и руководство заинтересованы во мне, я был безумно рад иметь возможность проявить себя именно в «Магнитке». Благодарен им за веру в меня и представленную возможность. Сделаю все, что будет в моих силах, чтобы их не подвести.

— Почему в итоге выбрали именно «Металлург»?

— Это топовый клуб КХЛ, который может не только выйти в плей-офф, но и побороться за кубок. Конечно, это моя цель и мечта. Руководство, тренерский штаб, ребята, с которыми мы будем делать все возможное, чтобы «Магнитка» добилась самых высоких результатов, — все это сыграло очень важную роль при выборе клуба.

— Какие условия пробного контракта? Понимаете, что нужно сделать, чтобы получить полноценное соглашение?

— Руководство и тренерский штаб не ставили никаких условий. Моя основная задача — закрепиться в основном составе, поэтому буду делать все возможное для этого.