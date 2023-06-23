Лучший бомбардир «Рязани» Силантьев — о пробном контракте с «Магниткой»: «Это один из лучших клубов КХЛ»
Нападающий Дмитрий Силантьев, подписавший пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», в интервью «СЭ» рассказал о выборе нового клуба.
22-летний форвард провел сезон-2022/23 в ВХЛ за «Рязань-ВДВ» и стал лучшим бомбардиром команды.
— Как появился вариант с «Металлургом»?
— Я довольно хорошо провел прошлый сезон, стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, а также набрал самый высокий показатель полезности. После сезона на меня вышли несколько клубов КХЛ, с которыми мы вели переговоры. Конечно, для меня было очень важно наконец получить шанс в этой лиге и показать себя. На протяжении всей карьеры я следил за «Металлургом». Это один из лучших клубов не только Восточной конференции, но и КХЛ. Поэтому когда узнал, что тренерский штаб и руководство заинтересованы во мне, я был безумно рад иметь возможность проявить себя именно в «Магнитке». Благодарен им за веру в меня и представленную возможность. Сделаю все, что будет в моих силах, чтобы их не подвести.
— Почему в итоге выбрали именно «Металлург»?
— Это топовый клуб КХЛ, который может не только выйти в плей-офф, но и побороться за кубок. Конечно, это моя цель и мечта. Руководство, тренерский штаб, ребята, с которыми мы будем делать все возможное, чтобы «Магнитка» добилась самых высоких результатов, — все это сыграло очень важную роль при выборе клуба.
— Какие условия пробного контракта? Понимаете, что нужно сделать, чтобы получить полноценное соглашение?
— Руководство и тренерский штаб не ставили никаких условий. Моя основная задача — закрепиться в основном составе, поэтому буду делать все возможное для этого.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3