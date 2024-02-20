Форвард «Динамо» Римашевский: «Учусь у Уила, Гусева, Миронова и Ожиганова»

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский оценил свой первый полноценный сезон в составе команды.

«Этот сезон складывается для меня более чем удачно. Не ожидал, что буду играть в основном составе, да еще и в первом звене с такими мастерами. Даже не мог об этом подумать. Постоянно учусь у Уила, Гусева, Миронова и Ожиганова. Они большие мастера, у них больше опыта, поэтому часто подсказывают. Они создали такую атмосферу в звене, что мне максимально комфортно, всегда поддерживают, подбадривают», — приводит слова Римашевского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Римашевский провел 43 матча за «Динамо» и набрал 13 (4+9) очков.