Лукоянов — о Зарипове: «С такими людьми как за каменной стеной»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов в интервью «СЭ» прокомментировал совместную игру с Данисом Зариповым.

— Мы провели много времени вместе, когда я только пришел в Казань, — сказал Лукоянов. — Он очень хороший человек, друг, спортсмен. Во всем помогает, объясняет. С такими людьми как за каменной стеной. Его очень не хватает. Побольше бы таких хоккеистов.

— О значимости Зарипова говорят его титулы. Данис — рекордсмен КХЛ по Кубкам Гагарина. Успели понять, в чем его секрет?

— Секрет в том, что он любит праздновать, наверное, когда завоевывает кубки. Поэтому так много выигрывал.

Зарипов завершил карьеру 24 февраля 2023 года. В «Ак Барсе» хоккеист выступал с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2023 год.

42-летний Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в составе «Ак Барса» и «Металлурга»), а также трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.