Крикунов: «Ротенберг — лучший тренер регулярного чемпионата КХЛ»

Бывший наставник сборной России Владимир Крикунов заявил, что главный тренер СКА Роман Ротенберг является лучшим по итогам регулярного сезона КХЛ.

«Наверное, лучший тренер регулярного чемпионата — Роман Ротенберг. Тренера оценивают по результату, а он в этом году прошел все. СКА был в самом низу, в какой-то момент они из восьмерки выпадали. Но потом все построили, наладили и поднялись», — приводит слова Крикунова Legalbet.

СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка в 65 играх. 20 февраля красно-синие сыграют против «Северстали». Матч пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге в 19.30 мск.

Ротенберг возглавил армейский клуб 4 января 2022 года. Под руководством российского специалиста команда провела 142 матча и одержала 84 победы.