Нападающий «Далласа» Гурьянов прилетел в Россию

По информации «СЭ», нападающий Денис Гурьянов, которого «Даллас» ранее отправил в бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам, прилетел в Россию.

В нынешнем сезоне Гурьянов провел в регулярном чемпионате НХЛ 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

25-летний хоккеист ранее в КХЛ играл за «Ладу» из Тольятти. На его счету 55 матчей в лиге и 6 (4+2) очков.