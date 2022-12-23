«Торпедо» продлило контракт с лучшим снайпером команды Гончаруком

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» продлило контракт с нападающим Сергеем Гончаруком до конца сезона-2024/25.

Гончарук — лучший снайпер нижегородцев в нынешнем сезоне, на его счету 16 шайб в 38 матчах. Также 23-летний спортсмен отдал пять голевых передач.