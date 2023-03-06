Нападающий ЦСКА Слепышев: «Достаточно тяжело забиваем, хотя создаем много моментов»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:5).

«Что помешало победить? Много пропущенных шайб и слишком легкие голы, — цитирует пресс-служба лиги Слепышева. — Достаточно тяжело забиваем, хотя создаем много моментов. После заброшенных шайб нужно провести хорошую смену, но мы тут же получаем гол. Есть проблемы. В чем нужно прибавить? Начало матча и игра в обороне, прежде всего. Слишком много пропущенных шайб».

«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.