Агентство Winners с 2,5 миллиарда рублей в год — крупнейшее по суммарной зарплате клиентов в КХЛ

По информации «СЭ», агентство Winners, чьи представители Юрий Николаев и Александр Черных заняли 15-е место в нашем рейтинге самых влиятельных людей российского хоккея, лидирует в КХЛ по суммарной зарплате клиентов.

В текущем сезоне этот показатель составляет около 2,5 миллиарда рублей. Второе место, по нашим данным, занимает агент Станислав Романов.

Его клиенты заработали примерно 1,9 миллиарда рублей. Романов в рейтинге влиятельных людей расположился на 28-й позиции.