Агентство Winners с 2,5 миллиарда рублей в год — крупнейшее по суммарной зарплате клиентов в КХЛ
По информации «СЭ», агентство Winners, чьи представители Юрий Николаев и Александр Черных заняли 15-е место в нашем рейтинге самых влиятельных людей российского хоккея, лидирует в КХЛ по суммарной зарплате клиентов.
В текущем сезоне этот показатель составляет около 2,5 миллиарда рублей. Второе место, по нашим данным, занимает агент Станислав Романов.
Его клиенты заработали примерно 1,9 миллиарда рублей. Романов в рейтинге влиятельных людей расположился на 28-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
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2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
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