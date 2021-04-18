Нападающий ЦСКА Андрей Локтионов прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2021 (1:4).

«Не такое начало, которое мы бы хотели видеть. Будет над чем подумать перед следующем матчем. Нужно добиться четырех побед. Ничего страшного не произошло. Будем готовиться дальше.

Я бы не сказал, что у нас что-то не получилось. У нас было очень много моментов, чтобы забивать и в первом периоде, и во втором периоде. Но мы их не использовали. А они забили. Отсюда и результат: не забиваешь ты, забивают тебе. Нужно добавлять в завершении. Все в совокупности: и точность, и завершение нужно», — приводит слова Локтионова официальный сайт московского клуба.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 20 апреля на «ЦСКА Арене».