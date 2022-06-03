Нападающий Чехович прокомментировал переход из «Торпедо» в «Локомотив»

Нападающий Иван Чехович высказался о переходе из «Торпедо» в «Локомотив».

— Могли ли вы остаться в «Торпедо»? Или сразу решили, что пора делать шаг вперед?

— Честно говоря, я принял решение, что мне нужен новый вызов, настоящий. Я долго обсуждал это с родителями, близкими. Непростое решение. Всегда тяжело выходить из зоны комфорта. Но выходить надо, — цитирует игрока сайт КХЛ.

— Даже пришествие Игоря Ларионова в «Торпедо» не пошатнуло это намерение?

— Нет. Я понимал, что хочу, к чему стремлюсь. Хотел попробовать что-то новое. К тому же Дамир Жафяров уходил из «Торпедо», неясная ситуация с иностранцами.

— Были ли варианты в Америке?

— Конкретных вариантов не было. Предлагали уехать на двусторонний контракт, но мне этого не хотелось. А на односторонний контракт после такого сезона меня бы никто в НХЛ не позвал. Я это прекрасно понимаю.