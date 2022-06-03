Новичок «Локомотива» Чехович рассказал о встрече с главным тренером команды
Новичок «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что уже общался с главным тренером ярославцев Игорем Никитиным.
— Игра за «Торпедо» вас не разбаловала? Все-таки после такой вседозволенности может быть трудно адаптироваться к хоккею Игоря Никитина.
— Именно поэтому переход в «Локомотив» для меня вызов. Я знаю, что за тренер Игорь Валерьевич. При нем нельзя быть игроком только атаки. Хочу быть полезным на всех участках площадки. Стремлюсь взять много нового, чтобы впоследствии стать кубковым игроком и чемпионом.
— Вы уже сталкивались с тренером, который такое внимание уделяет обороне?
— Нет. И в юниорской лиге, и в АХЛ, и в «Торпедо» тренеры были нацелены на атаку. Но я понимаю: для того, чтобы выигрывать что-то серьезное, только атаки недостаточно.
— Был ли у вас разговор с Никитиным?
— Да, пообщались, естественно. Он сказал, что нужно подойти готовым к сборам. Я получил инструкции по «физике», а нюансы по тактике будут летом, при личной встрече. В общих чертах я понял его требования.
— «Локомотив» — команда с историей и амбициями. Кто или что для вас ярославский хоккей?
— Первая ассоциация, как и у всех людей, с авиакатастрофой 2011 года. А так это всегда была команда с большой буквы. Они постоянно претендуют Кубок Гагарина. Всегда рядом, но что-то не получается. В детстве, когда играли с ними, мне всегда нравился Ярославль как город. Когда мне поступило предложение — сразу согласился.
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|26
|24
|57
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|52
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|47
|22
|25
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|9
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|31
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|45
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|42
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|34
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|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4