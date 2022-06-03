Новичок «Локомотива» Чехович рассказал о встрече с главным тренером команды

Новичок «Локомотива» Иван Чехович рассказал, что уже общался с главным тренером ярославцев Игорем Никитиным.

— Игра за «Торпедо» вас не разбаловала? Все-таки после такой вседозволенности может быть трудно адаптироваться к хоккею Игоря Никитина.

— Именно поэтому переход в «Локомотив» для меня вызов. Я знаю, что за тренер Игорь Валерьевич. При нем нельзя быть игроком только атаки. Хочу быть полезным на всех участках площадки. Стремлюсь взять много нового, чтобы впоследствии стать кубковым игроком и чемпионом.

— Вы уже сталкивались с тренером, который такое внимание уделяет обороне?

— Нет. И в юниорской лиге, и в АХЛ, и в «Торпедо» тренеры были нацелены на атаку. Но я понимаю: для того, чтобы выигрывать что-то серьезное, только атаки недостаточно.

— Был ли у вас разговор с Никитиным?

— Да, пообщались, естественно. Он сказал, что нужно подойти готовым к сборам. Я получил инструкции по «физике», а нюансы по тактике будут летом, при личной встрече. В общих чертах я понял его требования.

— «Локомотив» — команда с историей и амбициями. Кто или что для вас ярославский хоккей?

— Первая ассоциация, как и у всех людей, с авиакатастрофой 2011 года. А так это всегда была команда с большой буквы. Они постоянно претендуют Кубок Гагарина. Всегда рядом, но что-то не получается. В детстве, когда играли с ними, мне всегда нравился Ярославль как город. Когда мне поступило предложение — сразу согласился.