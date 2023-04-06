Нападающий «Барыса» Вей высказался о возможности создания в Казахстане второй команды в КХЛ

Нападающий «Барыса» Линден Вей высказался о возможности создания в Казахстане второй команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и отказался говорить о долгах астанинского клуба перед сотрудниками.

«Я не буду комментировать какие-либо вопросы, связанные с клубом, такие, как зарплата! Что думаю насчет вероятного появления в КХЛ второго казахстанского клуба? Хоккей в Казахстане очень популярен. Вторая команда позволила бы большему количеству местных хоккеистов выступать на уровне КХЛ. Если обе команды в этой лиге будут конкурентны, я думаю, это была бы отличная идея», — приводит слова Вей Legalbet.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2018 Вей выступал за «Барыс» в 2017/2018 годах и с 2021 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 форвард провел 57 игр, забросил 18 шайб и сделал 23 ассиста.