В Новосибирской области заявили о готовности новой хоккейной арены к тестовому матчу

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что «Сибирь Арена» в Новосибирске готова к проведению тестового матча.

«На данный момент спортивные технологии на «Сибирь Арене» готовы практически на 100%. Также завершены все строительно-монтажные работы. Сегодня на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования. Тестируются билетно-пропускные системы, системы контроля допуска на объект, системы безопасности. С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате», — приводит слова Ахапова ТАСС.

«Сибирь Арена», на которой новосибирцы будут выступать в следующем сезоне, вмещает 10 500 болельщиков. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 средняя аудитория клуба составила 5403 зрителя — из-за реконструкции Ледового дворца «Сибирь» его вместимость была уменьшена с 7420 мест до 6055.