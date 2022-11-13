Защитник Дмитрий Юдин может покинуть «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», защитник Дмитрий Юдин может покинуть «Ак Барс».

Контракт 27-летнего игрока с казанским клубом действует до конца сезона-2022/23.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 22 матча, в которых сделал 1 голевую передачу и заработал показатель полезности «плюс» 12.

В КХЛ он также выступал за СКА и «Спартак». Всего на его счету 381 матч в лиге и 65 (14+51) результативных баллов.