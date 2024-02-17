Сафонов — об отсутствии Радулова: «Мы не должны зависеть от одного игрока»
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Была хорошая, интересная игра, думаю болельщикам понравилось. Для меня особенно важно то, что мы сыграли на ноль, это дополнительно поднимает дух команде.
— По сравнению с прошлым матчем против «Спартака», в этом будто не хватило зрелищности.
— Тогда были буллиты, я думаю это понравилось болельщикам тогда. Может не так много голов сегодня забросили, но главное, что победили.
— Отсутствие Александра Радулова не сильно сказалось на боевом духе команды?
— Саня наш капитан, большая часть команды. Мы не должны зависеть только от одного игрока, какой бы вклад он не вносил в нашу игру. Мы должны уметь играть и без него.
— На раскатке Билялов получил травму, его заменил Мифтахов. Сказали ли что-то Амиру перед игрой?
— Я считаю, в такой момент не нужно трогать игрока. Он должен сам настроиться. Амир молодец, выдал хороший матч, сыграл на ноль и помог нам сегодня одержать победу.
«Ак Барс» (80 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) идет четвертым на «Западе».
Анна Бирюкова
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