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Сегодня, 20:21

«Спартак» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Москве 17 февраля и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» (80 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) идет четвертым на «Западе». Красно-белые не сумели забить в КХЛ впервые с 2 ноября 2023 года. Тогда «Спартак» проиграл ЦСКА (0:3).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
Результаты / календарь
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22.02
17.02 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 0
17.02 16:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 2 : 4
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 3 : 0
17.02 17:00
Витязь – Динамо М
 3 : 6
17.02 17:00
Спартак – Ак Барс
 0 : 3
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