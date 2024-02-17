«Спартак» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Москве 17 февраля и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» (80 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) идет четвертым на «Западе». Красно-белые не сумели забить в КХЛ впервые с 2 ноября 2023 года. Тогда «Спартак» проиграл ЦСКА (0:3).

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