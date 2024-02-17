Порядин о матче с «Ак Барсом»: «Подвела реализация»
Нападающий «Спартака» Павел Порядин прокомментировал «СЭ» поражение от «Ак Барса» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Готовимся к плей-офф, разговариваем с ребятами, настраиваемся. Важны мелочи и нюансы, но где-то мы не до конца отточили мастерство. Осталось три игры. Я считаю, что именно с психологической точки зрения важно в эти игры сделать хороший задел в преддверии плей-офф.
— По мнению болельщиков, прошлый матч с «Ак Барсом» (21 января) был достаточно зрелищным. Что сегодня не хватило вашей команде, чтобы показать похожий хоккей?
— Подвела реализация. Достаточно много играли с шайбой, но броски не довели до ума.
— Предыдущий матч играли против «Северстали» (2:4). Команда из Череповца на данный момент является вашим соперником в первом раунде. Что можете сказать о ней?
— Все может поменяться, так как впереди три матча еще, поэтому что-то разбирать еще рано. А во-вторых, «Северсталь» очень быстрая команда, хорошо играет в пас. По прошлой игре скажу только, что нам было не легко.
«Ак Барс» (80 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) идет четвертым на «Западе». Красно-белые не сумели забить в КХЛ впервые с 2 ноября 2023 года. Тогда «Спартак» проиграл ЦСКА (0:3).
Анна Бирюкова
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